Мэр Ткибули: Гендиректор «Сакнахшири», обещал удовлетворить требования шахтеров

23.07.2018 13:03 На акцию шахтеров в Ткибули пришел мэр города Темур Чубинидзе. Он рассказал шахтерам, что провел телефонный разговор с генеральным директором «Сакнахшири» («Грузуголь») Джамбулом Джакели, который заявил, что сегодня требования шахтеров будут удовлетворены и все руководители, отставки которых требуют шахтеры, будут освобождены с занимаемых должностей.



Напомним, что шахтеры требуют немедленной отставки администрации шахты и назначения на их места профессиональных кадров.



Еще одним требованием участников акции является расследование причин трагедий 5 апреля и 16 июля и наказание виновных.















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