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Мэр Ткибули: Гендиректор «Сакнахшири», обещал удовлетворить требования шахтеров
23.07.2018 13:03
На акцию шахтеров в Ткибули пришел мэр города Темур Чубинидзе. Он рассказал шахтерам, что провел телефонный разговор с генеральным директором «Сакнахшири» («Грузуголь») Джамбулом Джакели, который заявил, что сегодня требования шахтеров будут удовлетворены и все руководители, отставки которых требуют шахтеры, будут освобождены с занимаемых должностей.
Напомним, что шахтеры требуют немедленной отставки администрации шахты и назначения на их места профессиональных кадров.
Еще одним требованием участников акции является расследование причин трагедий 5 апреля и 16 июля и наказание виновных.
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