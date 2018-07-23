В Кутаиси на стройке обнаружили квеври и тоне XI века

23.07.2018 13:29 Неизвестное ранее средневековое поселение с многочисленными артефактами обнаружено в Кутаиси. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Артефакты обнаружили на улице Цацхвеби в поселении Гора местным жителем, который рыл фундамент для строительства дома.



Как заявили археологи, они предполагали, что в этом районе расположено множество важных исторических построек, поэтому взяли под контроль частные строительные работы.



«У нас были предположения, что на этой территории находится неизвестный район Старого Кутаиси. Поэтому мы контролировали строительные работы на этой территории. Скорее всего, это был хозяйственный район Старого города. Здесь обнаружены квеври (глиняные кувшины для изготовления и хранения вина), тоне (грузинская печь), колодцы-холодильники и керамические сосуды. Находки датируются XI-XIII веками», — сообщил директор Кутаисского музея-заповедника истории и архитектуры, доктор археологии Роланд Исакадзе.



Находки будут детально изучены и перевезены на хранение в государственные хранилища.



"Новости Грузия"











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