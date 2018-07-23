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Адвокат Пааты Бурчуладзе обратился с заявлением к Главному прокурору
23.07.2018 16:07
Адвокат основателя благотворительного фонда «Иавнана» Пааты Бурчуладзе обжаловал ответ прокуратуры и обратился с заявлением к Главному прокурору.
По словам Сосо Бараташвили, речь идет о внесенном им 7 марта в прокуратуру заявлении с просьбой о начале расследования в связи с фактом распространения бывшим заместителем Главного прокурора Лашой Нацвлишвили конфиденциальных деталей, содержащихся в конкретном деле.
По словам Бараташвили, данные действия указывают на признаки превышения служебных полномочий, что должно было стать предметом расследования.
Как пояснил адвокат Пааты Бурчуладзе, прокуратура в своем ответе на данную просьбу адвоката указала, что по итогам изучения обстоятельств не нашла предпосылок для начала расследования. Именно отказ в начале расследования и обжаловал сегодня Сосо Бараташвили.
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