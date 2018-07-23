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В Грузии суд оправдал осужденного за шпионаж в пользу России


23.07.2018   19:38
Тбилисский апелляционный суд оправдал бизнесмена Бакура Кигурадзе, осужденного в 2011 году за шпионаж в пользу России. Об этом сегодня сообщается на сайте Главной прокуратуры Грузии.

Кигурадзе был арестован грузинскими спецслужбами в ноябре 2010 года в рамках спецоперации «Энвер», направленной на выявление людей, сотрудничающих со спецслужбами России.

В марте 2011 года Тбилисский суд признал Кигурадзе виновным по статье «шпионаж» и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

После смены власти в 2012 году парламент Грузии включил Кигурадзе и еще 205 человек в список заключенных и людей, преследуемых по политическому признаку. В результате амнистии он оказался на свободе. В феврале 2017 года прокуратура Грузии пересмотрела дело Кигурадзе и вынесла постановление о его невиновности.

«Проведенным новым расследованием подтверждается, что сбор улик в отношении Бакура Кигурадзе произошел искусственно, с грубым нарушением закона. В частности, сотрудники министерства внутренних дел в тюремном учреждении в течение одной недели осуществляли психологическое давление на главного свидетеля, уличающего политзаключенного в шпионаже, в результате чего заставили подписать свидетеля показания, составленные следствием», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, в 2010 году следствие утверждало, что Кигурадзе вместе с другими научными сотрудниками по указанию российской разведки создали научный труд о формировании Грузии как нейтрального государства в эпоху и условиях глобализации, а также то, что он у себя дома хранил информацию, содержащую государственную тайну.

Помимо Кигурадзе, Тбилисский апелляционный суд признал невиновными еще трех политзаключенных — Беку Петриашвили, Звиада Шинджикашвили и Гию Салуквадзе, арестованных в 2011 году по разным обвинениям.

В прокуратуре заявляют, что по состоянию на сегодняшний день было принято решение о пересмотре дел 59 человек, 13 из которых являются политзаключенными, а в отношении 47 уже вынесен оправдательный приговор.






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