Грузинские школьники завоевали две бронзы на Международной олимпиаде по биологии

23.07.2018 21:29 Грузинские школьники завоевали две бронзовые медали и одну поощрительную грамоту на 29-й Международной биологической олимпиаде (IBO), которая проходила в Тегеране 15-22 июля. Об этом сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Всего в олимпиаде в Иране участвовали сборные школьников из 71 страны мира.



Обладателями бронзовых медалей стали Анна Тоидзе (ученица Шестой авторской школы) и Бачуки Далакишвили (школа «Тамариони»), а Саба Биркадзе (физико-математической школы №199 имени В. Комарова) получил поощрительную грамоту.



«От имени министерства поздравляем школьников с победой и благодарим руководителей команды – Екатерину Бакурадзе, Ирину Модебадзе и Нану Барнавели», — говорится в сообщении Минобразования.



Грузия принимает участие в Международной биологической олимпиаде с 2011 года.



Международная биологическая олимпиада — научное состязание для школьников не младше 15 лет. Проводится каждый год в июле с 1990 года. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников, победителей биологической национальной олимпиады, и троих руководителей.



Участников олимпиады должны продемонстрировать знания во время теоретических и практических испытаний в нескольких основных разделах биологии: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика.



"Новости Грузия"











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