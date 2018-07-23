Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские школьники завоевали две бронзы на Международной олимпиаде по биологии


23.07.2018   21:29
Грузинские школьники завоевали две бронзовые медали и одну поощрительную грамоту на 29-й Международной биологической олимпиаде (IBO), которая проходила в Тегеране 15-22 июля. Об этом сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Всего в олимпиаде в Иране участвовали сборные школьников из 71 страны мира.

Обладателями бронзовых медалей стали Анна Тоидзе (ученица Шестой авторской школы) и Бачуки Далакишвили (школа «Тамариони»), а Саба Биркадзе (физико-математической школы №199 имени В. Комарова) получил поощрительную грамоту.

«От имени министерства поздравляем школьников с победой и благодарим руководителей команды – Екатерину Бакурадзе, Ирину Модебадзе и Нану Барнавели», — говорится в сообщении Минобразования.

Грузия принимает участие в Международной биологической олимпиаде с 2011 года.

Международная биологическая олимпиада — научное состязание для школьников не младше 15 лет. Проводится каждый год в июле с 1990 года. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников, победителей биологической национальной олимпиады, и троих руководителей.

Участников олимпиады должны продемонстрировать знания во время теоретических и практических испытаний в нескольких основных разделах биологии: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика.

"Новости Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НАВ объявляет тендер на популяризацию грузинского вина
Начался процесс ликвидации грузинского филиала МБА
В Грузии зарегистрированы 2000 электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: В Грузии возросло доверие к избирательным процессам
Компания СОКАР Джорджия Газ приватизировала газовые сети в восьми районах Грузии
В Грузию прибыла делегация NDI для оценки подготовки к президентским выборам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна