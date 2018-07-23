Две НПО представили доклад о спецоперации в ночных клубах Тбилиси

23.07.2018 22:39 Центр обучения и мониторинга прав человека и Ассоциация молодых юристов Грузии представили доклад о законности спецоперации, проведенной Министерством внутренних дел в ночных клубах Тбилиси и разгоне спонтанной акции у клуба «Басиани» ночью 12 мая этого года.



В докладе, который опирается на интервью с участниками акции и информации, полученной от публичных ведомств, говорится, что «появление большого числа полицейских» и «вооруженного отряда спецназначения» в клубах, «вызвало ощущение страха и отсутствия безопасности у находящихся на месте людей и создало впечатление применения репрессивной силы со стороны государства».



Согласно докладу, «неясно», что было целью вторжения в клубы в то время, когда «по обвинению в распространении наркотических веществ» силовые ведомства еще до вхождения в клубы уже задержали 8 человек.



По мнению авторов доклада, в отношении собравшихся у клуба «Басиани» полиция отличалась агрессией и не позволила им воспользоваться правом на мирное собрание. «Использование массовых задержаний со стороны полиции оставляет впечатление произвола и нейтрализации протестного заряда», — говорится в докладе.



НПО считают, что прокуратура должна расследовать возможные случаи незаконных задержаний и применения чрезмерной силы со стороны полиции у клуба «Басиани». МВД должно соблюдать Закон «О собраниях и манифестациях» и должно отказаться «от использования административного задержания без обоснования».



Доклад НПО прокомментировал директор Юридического департамента МВД Грузии Бека Дочвири, по словам которого, вхождение правоохранителей в клубы имело «надлежащие правовые основания», и сила была использована пропорционально. По его же словам, «на месте были мобилизованы правоохранители в таком количестве, которое было необходимо для защиты безопасности находящихся там людей».



12 мая МВД провело спецоперацию в двух ночных клубах Тбилиси – «Басиани» и «Галлери» для выявлению фактов распространения наркотических средств, за которой последовали акции протеста общественности, продолжавшиеся в течение трех дней. Участники акций прекратили протест после того, как 14 мая получили общения от прибывшего на место министра внутренних дел Георгия Гахария о том, что дело о спецоперации будет расследовано, а также возобновится работа над реформой наркополитики.















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