Трое граждан Грузии обратились в посольство в Греции в связи с пожаром

24.07.2018 11:20 Посольство Грузии в Афинах обращается к гражданам Грузии и сообщает номер «горячей линии». Как отмечается в обращении, посольство продолжает работу в чрезвычайном режиме.



«Из-за пожара, вспыхнувшего в пригороде Афин, посольство Грузии продолжает работу в чрезвычайном режиме. В течение вчерашней ночи по «горячей линии» с посольством связались три гражданина Грузии, которым оказана соответственная помощь, в том числе, одного из них из зоны пожара поздно ночью вывезли непосредственно сотрудники консульства. Обращаемся с просьбой, продолжить коммуникацию с посольством Грузии по «горячей линии», по номеру +306995779793 и предоставлять информацию касательно фактов в связи с гражданами Грузии», - говорится в обращении.



Лесные пожары вспыхнули в Греции 23 июля, сгорели десятки домов. В результате стихии погибли 24 человека, пострадали 69.















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