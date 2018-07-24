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Трое граждан Грузии обратились в посольство в Греции в связи с пожаром


24.07.2018   11:20
Посольство Грузии в Афинах обращается к гражданам Грузии и сообщает номер «горячей линии». Как отмечается в обращении, посольство продолжает работу в чрезвычайном режиме.

«Из-за пожара, вспыхнувшего в пригороде Афин, посольство Грузии продолжает работу в чрезвычайном режиме. В течение вчерашней ночи по «горячей линии» с посольством связались три гражданина Грузии, которым оказана соответственная помощь, в том числе, одного из них из зоны пожара поздно ночью вывезли непосредственно сотрудники консульства. Обращаемся с просьбой, продолжить коммуникацию с посольством Грузии по «горячей линии», по номеру +306995779793 и предоставлять информацию касательно фактов в связи с гражданами Грузии», - говорится в обращении.

Лесные пожары вспыхнули в Греции 23 июля, сгорели десятки домов. В результате стихии погибли 24 человека, пострадали 69.






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