Жители Лагодехского района просят защитить их от малярии

24.07.2018 11:22 В Кахетии жители четырех сел общины Чиаури в Лагодехском районе просят о помощи в связи с угрозой распространения малярии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



В воскресенье на Кахетию обрушился ливень, в Лагодехском районе затопило около двадцати жилых домов и сельскохозяйственные угодья в селах Херетискари, Цителгори, Чиаури, Тамариани.



По словам местных жителей, после проливных дождей появились болота, которые являются очагом распространения комара-анофелеса, считающегося переносчиком малярии.



«Это вода долго не высохнет. Мы уже видим комаров, которые переносят малярию. С повышением температуры, они еще больше начнут размножаться. Мы боимся, что комары покусают детей и они заболеют. Мы тоже не окажемся в хорошем положении. Несколько лет назад была эпидемия малярии, опасность сейчас также очень высокая», — сказала жительница села Херетискари Тамара Беридзе.



Местное население требует незамедлительно обработать их дома химическим раствором против комаров. В мэрии Лагодехи заявили, что работа в этом направлении уже началась.



«Два раза в год села общины Чиаури обрабатываются с помощью пара против комаров. Второй раз работы пройдут в августе. С учетом создавшейся ситуации и высокого риска распространения малярии, обращаемся к Национальному центру по контролю заболеваний как можно быстрее начать обрабатывать территории против комара-анофелеса», — заявил мэр Лагодехи Джондо Мдивнишвили.



В мэрии Лагодехи также подчеркнули, что активно идут работы по очистке и починке сточных каналов, чтобы как можно быстрее осушить территории от накопившейся после дождя воды.



"Новости Грузия"











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