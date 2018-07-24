Четверо «политзаключенных» оправданы по ходатайству прокуратуры

24.07.2018 12:28 Суд вынес оправдательный приговор на основании ходатайства прокуратуры по четырем разным делам в отношении «политзаключенных»: Беки Петриашвили, Звиада Шинджикашвили, Бакура Кигурадзе и Гии Салуквадзе, — информацию распространяет Главная прокуратура.



По информации ведомства, по данным делам прокуратура провела новое полноценное и объективное расследование, в рамках которого были допрошены новые свидетели, проведены десятки следственных и процессуальных действий, добыты новые доказательства и факты, в результате чего полностью был исключен факт совершения преступления осужденными.



В связи с выявлением новых обстоятельств соответствующий департамент обратился к суду с ходатайством о пересмотре приговора по делу 59 осужденных. 13 из них носят статус политзаключенного, который был присвоен им на основе постановления парламента Грузии «Об арестованных по политическому признаку и преследуемых по политическому признаку лиц» от 5 декабря 2012 года. Суд уже вынес оправдательный приговор в отношении 47 лиц.















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