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В Тбилиси открыли баскетбольную площадку имени двукратного чемпиона НБА Зазы Пачулия
24.07.2018 14:42
В Тбилиси, в Дидубийском районе, появилась баскетбольная площадка имени двукратного чемпиона НБА Зазы Пачулия.
Спортивную площадку, которая полностью соответствует международным стандартам, Пачулия открыл лично. На мероприятии присутствовали представители городских властей. На территории, прилегающей к площадке, также обустроен сквер и смонтированы аттракционы для детей.
«Площадка открылась в том районе, где я родился, вырос и который я очень люблю и ценю. Мое детство началось здесь. Моя баскетбольная карьера началась здесь, в этом районе», — сказал Пачулия.
В рамках мероприятия прошел финальный матч проекта «Сыграй в стрит-бол с Зазой», победители которого сыграли с именитым баскетболистом.
Заза Пачулия выступает в Национальной Баскетбольной Ассоциации США с 2003 года. За это время центровой выступал за такие команды, как: «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Даллас Маверикс», а большую часть карьеры провел в «Атланта Хокс», за который выступал с 2005 по 2013 год. С 2016 года Пачулия выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Именно в рядах этого клуба Заза Пачулия стал первым в истории грузинским баскетболистом, дважды выигравшим чемпионский титул НБА.
Правда, нынешняя финальная серия сложилась для грузинского баскетболиста не самым лучшим образом. За четыре матча Пачулия провел в игре всего шесть минут и набрал только семь очков. Можно предположить, что для Пачулия этот сезон станет последним в Национальной Баскетбольной Ассоциации, сообщает издание thesportster.
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