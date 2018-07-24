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В Тбилиси будут установлены ограничения на цвет такси
24.07.2018 14:58
С 1 октября 2018 года станет обязательной регистрация такси, а с 1 октября 2019 года в силу вступит регуляция об ограничении праворульных, двухдверных и машин такси отличного цвета, - это отмечается в документе транспортной политики мэрии Тбилиси.
Согласно этому документу, целью данной регуляции является комфортное и безопасное передвижение пассажиров.
Ново разработанную транспортную политику обществу представили мэр столицы Каха Каладзе и вице-мэр Ираклий Хмаладзе.
По информации мэрии, цель транспортной политики – разгрузить столицу от пробок и снизить загрязненность воздуха.
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