Грузия: еще трем церквам присвоен статус памятников культурного наследия

24.07.2018 17:34 Две церкви в городе Кварели (Кахетия), а также церковь в селении Берта Цалкского муниципалитета обрели статус памятников культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает heritagesites.ge.



Обе церкви в Кварели – Всех святых и Тургаант – зального типа. Строительным материалом послужил колотый камень, стены венчаются кирпичными пилеными карнизами. Обе церкви перекрыты крамитом. В каждой с восточной стороны – полукруглая абсида (пониженный выступ здания), края которой отделены от главного зального пространства. Рядом с церковью Всех святых – малая часовня, датируемая эпохой позднего средневековья.



В церкви Тургаант - северная пристройка, состоящая из двух частей. В восточную пристройку ведут врата из северной стены.Интерьер храма переполнен развороченной, разворошённой массой, покрытой растительностью. Из пристроек сохранились только фрагменты восточной пристройки и отделённая от северной пристройки часть стены.



Также обрела статус памятника культурного наследия церковь Трёх Архиереев в селении Берта Цалкского муниципалитета (регион Квемо Картли), датируемая 1852 годом.



Бертская церковь Трёх Архиереев – трёхнефная базилика с выступающей полукруглой абсидой (примыкающим к основному объёму пониженным выступом здания). Возведена на месте, где стоял более древний храм. Строительным материалом для церкви послужили хорошо обработанные квадры туфа и колотый камень, скреплённый известняковым раствором. Вход в церковь с западной стороны. Как снаружи, так и внутри, врата архитравные (с прямолинейными перемычками, перекрывающими расстояние между вертикальными опорами). На западной и восточной продольных стенах – по три широких дугообразных окна. Церковь увенчивается с южной стороны зубчатым, а с других сторон – сплошным карнизом. Храм перекрыт лорфином (противогрибковым лаком).



В западной оконечности церкви – колокольня в форме беседки, зиждущаяся на четырёх столбах. Абсида с восточной стороны, так же, как и пастофорий (вспомогательные богослужебные помещения) отделена от зальной части высоким деревянным расписным иконостасом.



Алтарь приподнят на одну ступень по отношению к уровню зального пола. Зальная часть разделена парой круглых столбов и переходящих на них арок.



Каждый неф (корабль строения) завершается сводами. Пол выложен декоративными бетонными плитами. Часть сводов покрыта росписью.



Храмовая роспись и архитектурные украшения в целом содержат: на западной стене – рельефное обрамление врат, на этой же стене, выше врат, – доходящие до звонницы пара валов, а на западном фасаде – зубчатый карниз.



Храм окружает невысокая каменная ограда сухой кладки. Построена церковь греческими зодчими и мастерами из грузинских поселений Триалети и Джавахети. Церковь Трёх Архиереев идентична греческим храмам. Повторяется как конструкционное решение, так и оформление, отличается от греческого только стиль настенной живописи (фресок).















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