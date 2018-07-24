UNICEF: в Тбилиси существует группировка «Дети морга»

24.07.2018 18:05 В Тбилиси существует группировка, похожая на секту и известная как «Дети морга» («Моргис бавшвеби»), она действует в пространстве, расположенном под землей. Об этом говорится в исследовании Детского фонда ООН (UNICEF) за июль 2018 года «Дети, живущие и работающие на улице в Грузии».



В исследовании перечислены основные причины, из-за которых дети оказываются на улице: это бедность и вынужденная миграция родителей, необходимость добывать средства к существованию, смерть, болезнь или арест родителя, его зависимость от алкоголя или наркотиков, физическое или психологическое насилие в семье, принуждение к строгой дисциплине.



В исследовании отмечается, что детей в группировку «морга» приводят подростки или более взрослые лица. Вступление в секту сопровождается определенным ритуалом.



«По словам бывших членов группировки, территорию, которую они занимают, не трогают ни государственные ведомства, ни городское правительство … Создается впечатление, что ни полиция, ни правительство города не принимает каких-либо координированных мер в связи с криминальной деятельностью уличных группировок», — сказано в отчете UNICEF.

Бывшие члены одной из уличных группировок рассказали, что девочек обязывали оказывать сексуальные услуги старшим представителям уличной банды или другим членам секты.



«Это указывает на то, что, предположительно, уличные дети в результате сексуального насилия травмированы. Это неоднократно отмечали опрошенные в рамках исследования психологи», — подчеркнуто в исследовании.



В исследовании также говорится, что такие группы, объединяющие живущих на улице детей, могут быть и большими, и маленькими. Они стараются контролировать определенные районы города для того, чтобы торговать, попрошайничать и так далее.



Периодически между такими группировками возникают ссоры с целью получения контроля над районом. В исследовании также отмечено, что ребенок, попав в уличную группировку, может и не выбраться из нее, и быть вовлеченным в криминальную деятельность.





Новости-Грузия















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