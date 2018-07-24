В Грузии начали отбирать фильмы для премии «Оскар»

24.07.2018 18:06 Грузия начинает отбор фильма-претендента на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Прием заявок по традиции объявил Национальный центр кинематографии Грузии.



Администрация киноакадемии «Оскар» уже выбрала дату проведения 91-й по счету церемонии — 24 февраля 2019 года.



Заявки Национальный киноцентр принимает до 3 августа 2018 года включительно.



В конкурсе могут принять участие те грузинские фильмы, которые с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2018 года в течение семи дней непрерывно демонстрировались в кинотеатрах Грузии; имеют рекламу в той форме, которая принята в индустрии (афиша, трейлер); участвовали минимум в одной официальной конкурсной программе международного кинофестиваля (или были приглашены на таковой и участвовали до 30 сентября 2018 года).



Между тем, кинокартины, претендующие на «Оскар», не должны быть показаны в интернете или по телевидению до премьеры, а съемочная группа в основном должна состоять из граждан Грузии или резидентов страны.



Один фильм из представленных отберет специальная комиссия тайным голосованием. Квалифицированный показ фильмов для членов комиссии состоится в конце августа.















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