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На улицах Тбилиси поставят отдельные урны для разных отходов


24.07.2018   19:16
Состоялось окончательное соглашение с Банком реконструкции и развития Европы (EBRD), и впервые для Тбилиси начинается разработка стратегии управления отходов - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, документ будет базироваться на обязательствах, взятых договором Ассоциации, и положит основание формированию системы сепарирования и восстановления отходов.

"Европа, и развитый мир хорошо осмыслил, что отходы не являются тем, от чего мы избавляемся. Их можно переработать, и использовать в разных назначениях. Этот подход не только вообще сохранит окружающую среду, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию безотходного производства, что думаю, важно для нашей столицы. Думаю, стратегия, которую разработает Европейский банк развития и реконструкции вместе с муниципалитетом, будет залогом того, что очень скоро Тбилиси поэтапно перейдет на систему сепарирования отходов на месте, это означает, что на улицах поэтапно будут размещаться сепарированные урны"- заявил Каха Каладзе.

По его же словам, в связи со строительством завода по переработке отходов был оформлен определенный договор, но он не вступил в силу, поскольку система, которую предусматривал проект договора, была устаревшей, не соответствовала Кодексу управления отходов, правительственной стратегии управления отходов, и договору Ассоциации.

"Документ также приходил в противоречие с идеей сепарирования отходов на месте, на которое Грузия должна поэтапно перейти с 2019 года. Проект договора приходил в противоречие именно с идеей сепарации и обязательства производителя, что правительство Грузии забраковало, и мэрии было рекомендовано, изменить условия договора вместе с компанией, но договоренность по этому вопросу не состоялась. Более того, они отказались возвращать землю, переданную им на 25 лет, после чего мы обратились в суд, чтобы восстановить право муниципалитета над собственностью"- отметил мэр Тбилиси.








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