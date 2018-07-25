В берлинском лагере беженцев произошла массова драка между грузинами и суданцами

25.07.2018 11:34 10 человек получили тяжелые повреждения тела во время массовой драки между гражданами Грузии и Судана в берлинском лагере беженцев. Проживающие в Берлине граждане Грузии рассказывают, что конфликт в лагере начался между 29-летним гражданином Грузии и 18-летним суданцем.



По их словам, после драки гражданина Судана доставили в клинику. После этого друзья пострадавшего напали на живущих в лагере грузин, и физически расправились с ними.



Источник рассказывает, что причиной конфликта между гражданами Грузии и Судана в берлинском лагере для беженцев стала кража. По их словам, у нескольких проживающих в лагере грузин украли дорогие вещи.



История противостояния во временном жилище для соискателей убежища получила огласку после того, как двое граждан Грузии смогли покинуть территорию, и проинформировать других живущих в Берлине грузин.



Из 10 пострадавших грузин 4 до сих пор находятся в больнице Берлина. Состояние одного из них особенно тяжелое.



Полиция Германии уже начала расследование драки, происшедшей в лагере соискателей убежища в Германии.



Источники утверждают, что уже годы, как ставят в курс дела представительство Грузии в Германии о том, что в лагерях нет элементарных жилищных условий, и там к грузинам относятся бесчеловечно. По словам уехавших из страны молодых людей, посольство не отреагировало ни на одно заявление.



В связи с дракой в лагере для беженцев сделало заявление посольство Грузии в Германии. В нем подтверждается, что 22 июля текущего года в первичном центре распределения соискателей убежища у границы Польши, в городе Айзенхютенштадте (Бранденбургская федеральная земля), имел место инцидент, во время которого пострадали 4 гражданина Грузии, соискателя убежища.



Посольство утверждает, что находится на постоянном контакте со всеми соответствующими ведомствами Германии, как с целью получения дополнительных сведений о факте, так и мониторинга состояния здоровья граждан Грузии.



По информации посольства, инцидент в лагере беженцев начался с перепалки между гражданином Грузии и гражданином Судана, что позже переросло в массовую драку. К противостоянию подвключились и другие жители приюта, во время чего граждане Грузии и Судана получили физическое повреждение. Полиция задержала 8 участников инцидента, а 4 граждан Грузии и 1 гражданина Судана перевезли в больницу.



Представитель МВД федеральной земли Бранденбурга официально опроверг в беседе с атташе полиции МВД Грузии сведения, распространенные в Грузии о том, что гражданин Грузии, раненный во время противостояния в Айзенхютенштадте, скончался. По их информации, трех из четырех пострадавших уже выписали из больницы. Один остается в больнице, но его состояние стабильное, и его жизни опасность не угрожает.



"Что касается тревоги отдельных граждан Грузии в связи с тем, что посольство не интересуется их положением в лагерях беженцев, хотим пояснить, что по существующему законодательству и международным конвенциям до того, как принять решение об удовлетворении или отказе в требовании убежища, правительство Германии не имеет права информировать посольства страны, граждане которой находятся в лагерях.



Обо всем вышеизложенном посольство Грузии в виде комментария проинформировало заинтересованное информационное средство (в данном случае телекомпанию "Рустави 2"), однако жаль, что с их стороны не была предусмотрена информация представителя посольства, и была распространена неправильная информация", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

















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