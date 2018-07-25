Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заза Саралидзе учредит благотворительный фонд имени сына


25.07.2018   14:49
Отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе учредит благотворительный фонд имени сына.

Презентацию фонда «Датуча» приурочили ко дню рождения Давида Саралидзе.

Цель фонда – помочь нуждающимся, социально незащищенным, имеющим проблемы со здоровьем детям, а также тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи.

По словам Зазы Саралидзе, доход фонда будет полностью зависеть от пожертвований. Финансы фонда будут открывать 25 июля каждого года, однако если сумма пожертвований будет большая, то открыть фонд можно будет и раньше.

Заза Саралидзе говорит, что пока будет руководить фондом сам, а когда его дочь достигнет совершеннолетия, фондом «Датуча» будет заниматься она.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс в действии
НБГ уменьшил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 7,0 %
20% населения Грузии не может позволить себе летний отдых
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане при задержании убит подозреваемый в покушении на мэра Гянджи
Сопредседатели предлагают провести еще одну встречу Мнацаканян-Мамедъяров
Премьер-министр Армении призвал девушек получать высшее военное образование
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна