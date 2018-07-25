Заза Саралидзе учредит благотворительный фонд имени сына

25.07.2018 14:49 Отец убитого на улице Хорава Давида Саралидзе Заза Саралидзе учредит благотворительный фонд имени сына.



Презентацию фонда «Датуча» приурочили ко дню рождения Давида Саралидзе.



Цель фонда – помочь нуждающимся, социально незащищенным, имеющим проблемы со здоровьем детям, а также тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи.



По словам Зазы Саралидзе, доход фонда будет полностью зависеть от пожертвований. Финансы фонда будут открывать 25 июля каждого года, однако если сумма пожертвований будет большая, то открыть фонд можно будет и раньше.



Заза Саралидзе говорит, что пока будет руководить фондом сам, а когда его дочь достигнет совершеннолетия, фондом «Датуча» будет заниматься она.















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