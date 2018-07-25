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Илия II выразил Греции соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара


25.07.2018   17:45
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II направил архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму II письмо с соболезнованиями в связи с стихийными бедствиями в Греции. В письме патриарх выражает надежду, что население Греции с Божьей помощью достойно справится с этим большим испытанием.

«Ваше Блаженнейшество, от лица Грузинской Апостольской Православной Церкви и от себя лично выражаем глубокое сожаление в связи с пожаром, возникшим в Греции, недалеко от Афин, который унес жизни десятков человек и нанес большой вред как отдельным гражданам, так и стране.

Вместе с вами молимся за упокой душ погибших и просим Господа усмирить это стихийное бедствие и даровать вам мир и свою милость.

Выражаем надежду, что население Греции с Божьей помощью достойно справится с этим большим испытанием и покажет всем пример стойкости и мужества», - говорится в письме патриарха.






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