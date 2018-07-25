Причиной гибели шахтеров стали непрофессионализм и халатность - эксперт

25.07.2018 19:30 Специалист горных технологий, доцент Гела Мачаидзе сообщил, что согласно предварительному анализу, в шахте Миндели, где около двух недель назад погибли четыре горняка, имели место непрофессионализм и неосторожность.



Сегодня специалисты горных технологий в формате рабочей встречи обсудили инцидент в шахте Миндели.



«Детально не установлено, что и как произошло, но из того, с чем я ознакомился предварительно — это ситуационный план, очевидны халатность, непрофессионализм, неправильное ведение взрывных работ, не вывод персонала в безопасную зону. Могу точно сказать, что произошедшая на прошлой неделе трагедия вызвана взрывом, тут имеются ожоги и явные следы высокой температуры», — сказал Гела Мачаидзе.



Вместе с тем, профессор выступает против закрытия-консервации шахт.



«Должна работать вентиляция, а также системы безопасности и откачки воды, 30-40 процентов людей, обеспечивающих безопасность, должны систематически работать в шахте и контролировать ситуацию», — считает Гела Мачаидзе.



Как отметил Мачаидзе, хотя такие мероприятия связаны с определенными расходами, однако, по словам специалиста, они необходимы, так как уголь Ткибульских шахт относится к типам с повышенной самовозгораемостью.



Резолюция, подготовленная по итогам сегодняшнего рабочего совещания «Горного общества Грузии», в котором объединены все профессионалы данной сферы, будет направлена правительству.















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