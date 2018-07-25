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Специалисты горно-геологической области разработали документ о путях решения проблем в шахтах


25.07.2018   19:33
Специалисты горно-геологической области сегодня обсудили происшествие в шахте Миндели и подготовили проект резолюции от имени организации «Горное общество Грузии», которое отправят правительству.

В документе идет речь о проблемах в шахтах. Документ состоит из 11 пунктов.

Специалисты выступают с инициативой улучшить регламенты и стандарты труда и технической безопасности с учетом опыта ведущих угледобывающих стран, укрепить службы технического надзора квалифицированными кадрами и т.д.

До выполнения рекомендаций специалисты советуют провести кадровые изменения в шахте имени Миндели и продолжить добывать уголь с учетом правил технической безопасности и механизмов контроля, создать попечительский совет из высококвалифицированных специалистов горной отрасли.

Утром 16 июля в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.






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