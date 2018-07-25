За последние 5 лет в Грузии зафиксирован 46 031 случай разводов

25.07.2018 20:30 За последние 5 лет в Грузии зафиксирован 46 031 случай разводов. Информацию об этом распространяет организация «Молодые адвокаты».



По данным Национальной службы статистики Грузии, по годам этот показатель выглядит следующим образом: в 2017 году – 10 222 развода, в 2016 году – 9 539, в 2015 году – 9 112, в 2014 году – 9 119, а в 2013 году – 8 039.



Что касается браков, за последние 5 лет зарегистрирован 144 161 брак. В частности, в 2017 году - 23 684 браков, в 2016 году - 25 101, в 2015 году - 29 157, в 2014 году - 31 526, а в 2013 году - 34 693.



Примечательно, что самый высокий показатель разводов зафиксирован в Тбилиси, за столицей следует регион Имерети. В частности, по данным Национальной службы статистики Грузии, в 2017 году в Тбилиси брак оформила 3731 пара, а в разных городах Имерети – 1739 пар.















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