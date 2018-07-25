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Грузинские фехтовальщики заняли четвертое место на чемпионате мира
25.07.2018 23:38
На проходящем чемпионате мира по фехтованию в Китае сборная Грузии по фехтованию заняла четвертое место в командном зачете.
В одной восьмой финала грузинская сборная одержала победу над соперником из США, затем в одной четвертой финала команда из Грузии встретилась с Иранской сборной, которая занимает четвертое место в Международном рейтинге. Сборная Грузии обыграла иранских фехтовальщиков со счетом 45 : 37 и заработала путевку в полуфинал.
В полуфинале грузинские спортсмены уступили сборной Южной Кореи — лидеру мирового рейтинга, а в матче за третье место проиграли венграм и по итогам заняли четвертое место.
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