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Жители Панкисского ущелья противостоят части старейшин, и требует создания нового объединения


26.07.2018   12:41
Население Панкисского ущелья противостоит части старейшин, и требует создания нового объединения.

После того, как на акции против строительства ГЭС не присутствовала часть членов Союза старейшин, в Панкисском ущелье заговорили о создании нового народного собрания вместо объединения старейшин.

В ущелье не исключают, что некоторые группы повлияли на решение старейшин, но старейшины утверждают противоположное.

Со дня спецоперации, проведенной в доме Темирлана Мачаликашвили, мнения подавляющей части населения ущелья и старейшин в связи с несколькими темами разошлись. Вопрос создания альтернативного объединения Совета старейшин стал актуальным в пятницу, когда на акции против строительства нового ГЭС не пришла часть членов Совета старейшин.

Местные подтверждают, что в определенных группах между старейшинами существует недоверие, и это последовало именно за строительством ГЭС. По их мнению, старейшины должны представлять интересы народа, и не попадать под влияние силовиков.

Жители Панкиси пока не говорят, но считают, что вместе со старейшинами в новое объединение должна войти и молодежь.







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