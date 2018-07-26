Жители Панкисского ущелья противостоят части старейшин, и требует создания нового объединения

26.07.2018 12:41 Население Панкисского ущелья противостоит части старейшин, и требует создания нового объединения.



После того, как на акции против строительства ГЭС не присутствовала часть членов Союза старейшин, в Панкисском ущелье заговорили о создании нового народного собрания вместо объединения старейшин.



В ущелье не исключают, что некоторые группы повлияли на решение старейшин, но старейшины утверждают противоположное.



Со дня спецоперации, проведенной в доме Темирлана Мачаликашвили, мнения подавляющей части населения ущелья и старейшин в связи с несколькими темами разошлись. Вопрос создания альтернативного объединения Совета старейшин стал актуальным в пятницу, когда на акции против строительства нового ГЭС не пришла часть членов Совета старейшин.



Местные подтверждают, что в определенных группах между старейшинами существует недоверие, и это последовало именно за строительством ГЭС. По их мнению, старейшины должны представлять интересы народа, и не попадать под влияние силовиков.



Жители Панкиси пока не говорят, но считают, что вместе со старейшинами в новое объединение должна войти и молодежь.

















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