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Шесть граждан Грузии в результате пожара в Греции


26.07.2018   13:00
В результате масштабного пожара в Афинах пострадали шесть граждан Грузии, данную информацию подтвердил посол Грузии в Греции и Сербии Иосеб Нанобашвили.


В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали около 80 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, пострадали около 200 человек, еще более 100 человек числятся пропавшими без вести.

В дипломатическом ведомстве Грузии пока нет данных, сколько именно грузин находились в зоне бедствия.

"В базе министерства внутренних дел не фиксируется не один грузин, который мог погибнуть или госпитализирован", — заявил Нанобашвили в эфире телекомпания Rustavi-2.

У шести пострадавших граждан Грузии наблюдаются различные повреждения, однако они проходят лечение в домашних условиях, добавил посол.

Эмигрант из Грузии Кесария Самхарадзе, которая проживает в Афинах, считает, что число жертв значительно больше 80.

"Поиски еще не завершены. Сожженных домов 2,3 тысячи, (спасатели — ред.) осмотрели только 500. Ищут одну женщину, потому что она сама позвонила в Грузию и сказала, что горит и потом отключила", — рассказала Самхарадзе.

В посольстве Грузии в Греции открыта горячая линия +306995779793, по которой в любое время могут связаться граждане Грузии, проживающие в Греции, и предоставить информацию о сложных ситуациях. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал соотечественников, проживающих в Греции, обращаться в посольство страны.






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