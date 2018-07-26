|
|
Встречу патриарха с протоиереем Георгием Мамаладзе блокирует окружение Его Святейшества - адвокат
26.07.2018 15:44
«Если протоиерею Георгию Мамаладзе предоставит возможность встретиться с патриархом определенное окружение Его Святейшества, которое блокирует эту встречу, думаю, поддержка патриарха в отношении протоиерея еще больше усилится» - заявил журналистам адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе, Георгий Панцулая, который некоторое время назад вошел в тюрьму для свидания с подзащитным.
По словам Панцулая, протоиерей Георгий Мамаладзе со дня его задержания требует встречи с Святейшим.
Касательно вчерашней встречи владык с задержанным протоиереем, по словам адвоката, на данном этапе ему неизвестно, о чем был разговор на вчерашней встрече, и об этом он будет говорить после того, как посетит в тюрьме протоиерея.
По заявлению Панцулая, в течение полутора лет они слышали от членов Синода, что было немало вопросов по "делу цианида", и они не были до конца сформированы по этой теме, в частности, насколько обвиняемый протоиерей прав в этом деле. Адвокат выразил надежду, что желание посетить протоиерея в тюрьме выразили также и другие владыки, и у них уже не останутся вопросы.
"Вчерашнее посещение протоиерея в тюрьме владыками был позитивный шаг. Я положительно отношусь к этому. Будет еще позитивней, если не только клирики будут приходить к нему, и посещение владыками протоиерея в тюрьме будет продолжено, чтобы если есть какие-либо вопросы с их стороны, были исчерпаны, и их некоторое дистанцирование в связи с этим вопросом не было обусловлено этими вопросами. На данный момент мне не известно о чем конкретно был разговор на вчерашней встрече. О деталях буду говорить после встречи с протоиереем"- заявил Георгий Панцулая.
Напомним, что протоиерей Георгий Мамаладзе задержан по "делу о цианиде". Обвинение утверждает, что он хотел отравить секретаря патриарха. Сам Мамаладзе и его окружение называет это оговором.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна