Встречу патриарха с протоиереем Георгием Мамаладзе блокирует окружение Его Святейшества - адвокат

26.07.2018 15:44 «Если протоиерею Георгию Мамаладзе предоставит возможность встретиться с патриархом определенное окружение Его Святейшества, которое блокирует эту встречу, думаю, поддержка патриарха в отношении протоиерея еще больше усилится» - заявил журналистам адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе, Георгий Панцулая, который некоторое время назад вошел в тюрьму для свидания с подзащитным.



По словам Панцулая, протоиерей Георгий Мамаладзе со дня его задержания требует встречи с Святейшим.



Касательно вчерашней встречи владык с задержанным протоиереем, по словам адвоката, на данном этапе ему неизвестно, о чем был разговор на вчерашней встрече, и об этом он будет говорить после того, как посетит в тюрьме протоиерея.



По заявлению Панцулая, в течение полутора лет они слышали от членов Синода, что было немало вопросов по "делу цианида", и они не были до конца сформированы по этой теме, в частности, насколько обвиняемый протоиерей прав в этом деле. Адвокат выразил надежду, что желание посетить протоиерея в тюрьме выразили также и другие владыки, и у них уже не останутся вопросы.



"Вчерашнее посещение протоиерея в тюрьме владыками был позитивный шаг. Я положительно отношусь к этому. Будет еще позитивней, если не только клирики будут приходить к нему, и посещение владыками протоиерея в тюрьме будет продолжено, чтобы если есть какие-либо вопросы с их стороны, были исчерпаны, и их некоторое дистанцирование в связи с этим вопросом не было обусловлено этими вопросами. На данный момент мне не известно о чем конкретно был разговор на вчерашней встрече. О деталях буду говорить после встречи с протоиереем"- заявил Георгий Панцулая.



Напомним, что протоиерей Георгий Мамаладзе задержан по "делу о цианиде". Обвинение утверждает, что он хотел отравить секретаря патриарха. Сам Мамаладзе и его окружение называет это оговором.

















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