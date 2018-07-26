Врачи предупреждают — в Грузии опасный штамм кишечной палочки

26.07.2018 20:44 Врачи в Грузии предупреждают о распространении опасного штамма кишечной палочки. О заболевании на собственной странице в фейсбуке написал Давид Гаделия — генеральный директор клиники имени академика Вахтанга Бочоришвили.



По словам специалиста, речь идет о распространении кишечной палочки эшерихия коли (кишечная коли инфекция, эшерихиоз – острое заболевание, вызываемое некоторыми типами кишечных палочек, протекающее с синдромом гастроэнтерита или гастроэнтероколита — прим.редакции).

Чтобы не заразиться, врач рекомендует часто мыть руки, а также хорошо мыть овощи и фрукты.



«Друзья, максимально информируйте ваших близких: летом, как правило, распространены кишечные инфекции, но в этом году особенно опасные штаммы! Даже опытные и лучшие профессоры моей клиники не могут припомнить столько случаев, протекающих так тяжело – сразу же после начала заболевания начинается почечная недостаточность, часто в животе накапливается жидкость и кровь в фекальной массе», — пишет Гаделия.



В случае рвоты, диареи, кровавого стула Гаделия призывает всех незамедлительно обратиться к врачу.



«Отнеситесь к этому серьезно, к сожалению, у нас лежит много тяжелых больных, у которых все началось вроде бы с этих незначительных симптомов», — пишет Гаделия.



Групповые случаи кишечной инфекции на сегодня зафиксированы в высокогорном поселке Местиа в Сванетии и в Дедоплисцкаро (регион Кахети), сообщили корр. «Новости-Грузия» в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.



При этом заместитель руководителя центра Паата Имнадзе заверил, что на данном этапе нет никакой опасности возникновения эпидемии.



«Среди заболевших пациентов мы выявили кишечную палочку, которая носит ген stx2 и является токсигенным. Несколько случаев кишечной палочки этого типа всегда фиксировалось в разных регионах, сейчас групповые случаи есть в Местиа и Дедоплисцкаро», — сказал Имнадзе.



По его словам, заболевание распространено как среди детей, так и среди взрослых.

«В том случае, если лечение будет начато своевременно, проблемы не будет. В противном случае инфекция может осложниться и вызвать почечную недостаточность», — отметил Имнадзе.



Новости-Грузия











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