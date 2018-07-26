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Хоштария: В деле об убийстве на улице Хорава высветились новые обстоятельства, о которых уже проинформировано МВД


26.07.2018   23:00
В ходе опросов, проведенных в рамках следственной парламентской комиссии по делу об убийстве на улице Хорава, высветились очень важные, ключевые обстоятельства, — сообщила член комиссии Элене Хоштария.

«На протяжении недель у нас была возможность получать информацию и анализировать ее. Сегодня мы практически завершили опрос несовершеннолетних и ключевых свидетелей. Мы хотим сказать общественности, что во время этих допросов высветились новые, очень важные, ключевые обстоятельства, о которых мы незамедлительно информируем МВД для быстрого и эффективного реагирования.

Исходя из интересов следствия, мы воздерживаемся от оглашения содержания этих новых обстоятельств, и дожидаемся МВД. Сегодня мы воздерживаемся от оглашения деталей, потому что мы ориентированы на результат. Важно, чтобы МВД оперативно получала эту информацию и предприняла соответствующие действия», — сказала Элене Хоштария.






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