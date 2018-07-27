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Первичные результаты Единых национальных экзаменов будут объявлены на несколько дней позже намеченного


27.07.2018   14:30
Сегодня завершились Единые национальные экзамены. Как заявила директор Национального центра экзаменов и оценки Майя Миминошвили, проверка экзаменационных работ проходит в активном режиме, хотя оглашение первичных результатов экзаменов может запоздать на несколько дней. Как отметила Миминошвили, причиной тому является изменение экзаменационного графика, которое было вызвано высокими температурами.

Вместе с тем, абитуриентам будет отсрочена и дата принятия окончательного выбора.

«У абитуриентов будет возможность внести изменения в свой выбор до оглашения окончательных результатов апелляции. Это может быть не 15 августа, но после ознакомления с результатами апелляции у них будет ещё один день, чтобы изменить выбор», — сказала Миминошвили.

Единые национальные экзамены начались 2 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе и завершились сегодня экзаменом по физике.






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