|
|
В Анталье по обвинению в воровстве задержаны два гражданина Грузии
27.07.2018 15:22
В турецкой Анталье по обвинению в воровстве задержаны два гражданина Грузии. Задержанные – молодые люди 17 и 19 лет, укравшие продукцию в магазине одежды в торговом центре.
Хозяева магазина заметили факт воровства и вызвали полицию. Полицейские задержали граждан Грузии. В результате обыска обнаружены специальные устройства, при помощи которых задержанные снимали прикрепленные к одежде чипы.
По информации турецких СМИ, один задержанный отпущен, а второго оставили в заключении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна