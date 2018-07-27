В Анталье по обвинению в воровстве задержаны два гражданина Грузии

27.07.2018 15:22 В турецкой Анталье по обвинению в воровстве задержаны два гражданина Грузии. Задержанные – молодые люди 17 и 19 лет, укравшие продукцию в магазине одежды в торговом центре.



Хозяева магазина заметили факт воровства и вызвали полицию. Полицейские задержали граждан Грузии. В результате обыска обнаружены специальные устройства, при помощи которых задержанные снимали прикрепленные к одежде чипы.



По информации турецких СМИ, один задержанный отпущен, а второго оставили в заключении.















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