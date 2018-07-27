Кетеван Цихелашвили встретилась с представителями духовенства и прихожанами Армянской апостольской церкви в Ниноцминда

27.07.2018 18:16 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с представителями духовенства и прихожанами Армянской апостольской церкви в Ниноцминда.



В рамках государственной стратегии гражданского равенства и интеграции Кетеван Цихелашвили ознакомила участников встречи с осуществленными и текущими в регионе Самцхе-Джавахети проектами.



Министр говорила о специальных курсах грузинского языка для представителей духовенства и паствы, которые с сентября будут открыты в церкви имени Сурб Саркиса в Ниноцминда по инициативе аппарата государственного министра и Школы государственного администрирования имени Зураба Жвания.



Цель проекта – улучшение уровня знания государственного языка.



Позднее Цихелашвили открыла в Ахалкалаки информационную кампанию, которая предусматривает информирование представителей национальных меньшинств, проживающих в регионе Самхе-Джавахети, о государственных программах и сервисах.



В течение будущей недели население будут информировать о программах в области здравоохранения, сельского хозяйства, социальных и экономических проектах.



Подобная кампания уже прошла в регионах Квемо Картли и Кахети. При участии министерств здравоохранения, экономики, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства информационные встречи с населением Самцхе-Джавахети будут проходить на грузинском и армянском языках.















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