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Кетеван Цихелашвили встретилась с представителями духовенства и прихожанами Армянской апостольской церкви в Ниноцминда
27.07.2018 18:16
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с представителями духовенства и прихожанами Армянской апостольской церкви в Ниноцминда.
В рамках государственной стратегии гражданского равенства и интеграции Кетеван Цихелашвили ознакомила участников встречи с осуществленными и текущими в регионе Самцхе-Джавахети проектами.
Министр говорила о специальных курсах грузинского языка для представителей духовенства и паствы, которые с сентября будут открыты в церкви имени Сурб Саркиса в Ниноцминда по инициативе аппарата государственного министра и Школы государственного администрирования имени Зураба Жвания.
Цель проекта – улучшение уровня знания государственного языка.
Позднее Цихелашвили открыла в Ахалкалаки информационную кампанию, которая предусматривает информирование представителей национальных меньшинств, проживающих в регионе Самхе-Джавахети, о государственных программах и сервисах.
В течение будущей недели население будут информировать о программах в области здравоохранения, сельского хозяйства, социальных и экономических проектах.
Подобная кампания уже прошла в регионах Квемо Картли и Кахети. При участии министерств здравоохранения, экономики, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства информационные встречи с населением Самцхе-Джавахети будут проходить на грузинском и армянском языках.
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