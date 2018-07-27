Гражданин в знак протеста прибил руку к дереву у дома правительства Аджарии

27.07.2018 18:36 Гражданин Васико Такадзе в знак протеста прибил к дереву руку гвоздем у дома правительства Аджарии.

В беседе с журналистами он заявил, что представители соответствующего ведомства запретили ему полеты на дельтаплане на побережье.



По его словам, «это единственная работа, благодаря которой он кормит семью».



«Я занимаюсь этим около трех лет. Взял в банке кредит и ежедневно плачу», - отметил он.

У дома правительства были мобилизованы бригады скорой помощи и правоохранители.















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