Обвиняемым в пособничестве терроризму присуждено заключение от 10 до 13 лет лишения свободы

27.07.2018 22:59 По решению суда, обвиняемым по делу о членстве в террористической организации и поддержке терроризма определены обвинительные приговоры разной меры пресечения.



В частности, по решению судьи, Руслан Шавадзе и Шоаип Борзиев осуждены на 13 лет лишения свободы, Руслан Алдамов и Анатолий Бердзенишвили – на 11 лет, Рамаз Маргошвили – на 12 лет, Зураб Идоидзе — на 10 лет лишения свободы.



Антитеррористическая операция на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси и в Панкисском ущелье были проведены 21-22 ноября и 26 декабря 2017 года. В результате операции на улице Бери Габриель Салоси ликвидированы два члена группировки Ахмеда Чатаева, сам Чатаев же совершил самоподрыв. Во время спецоперации погиб спецназовец.















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