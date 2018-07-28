В Грузии показатель излечения от гепатита С составляет 98,2%

28.07.2018 17:30 В Грузии в прогрумму элиминации гепатита С включены до 50000 пациентов, а показатель излечения от гепатита С составляет 98,2%.



По информации пресс-службы министерства вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, здравоохранения и социальной защиты, в направлении борьбы с гепатитом С, Грузия — единственная страна, где лекарства новейшего поколения для лечения этого заболевания совершенно бесплатные. Аналог программы элиминации гепатита C в стране не применялся еще ни в одной стране мира.



Министерство вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, здравоохранения и социальной защиты совместно с Национальным центром контроля за заболеваниями начинает новую кампанию против гепатита С — STOP С.



В мероприятиях связанных с началом кампании, вместе с министром здравоохранения Давидом Сергеенко, принимает участие премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. На мероприятии будут говорить о результатах и достижениях программы за три года.



28 июля — Международный день борьбы с гепатитом.















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