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Николоз Басилашвили сыграет в финале теннисного турнира в Гамбурге


29.07.2018   13:10
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили сыграет финале турнира в Гамбурге. В полуфина Басилашвили обыграл за 1 час 36 минут в трех сетах 69-ю ракетку мира, чилийца Николаса Хари — 7:5, 0:6, 6:1.

Басилашвили в третий раз в карьере вышел в финал турнира ATP. Оба раза грузинский теннисист уступил в решающих матчах турниров в Кингсбурри (2016) и Мемфисе (2017). В финале турнира Гамбурга Николоз Басилашвили будет противостоять 36-й ракетке мира, аргентинцу Леонардо Майерсу, который выиграл в полуфинале у словака Коваликса в трех сетах — 6:7(6), 6:4, 7:6(7).






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