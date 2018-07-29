Николоз Басилашвили одержал историческую победу в Гамбурге, завоевав первый титул АТР

29.07.2018 23:31 Грузинский теннисист Николоз Басилашвили одержал победу в финале Открытого чемпионата Германии, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона евро.



26-летний спортсмен выиграл первый за свою карьеру титул Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграв действующего чемпиона турнира, аргентинца Леонардо Майера.



После победы в первом сете (6:4), Басилашвили уступил второй сет (0:6), а в решающем сете выдал настоящую битву. При счете 5:5, Ника выиграл подачу соперника и одержал победу.



Окончательный счет по сетам: 6:4; 0:6; 7:5.



Из призового фонда Открытого чемпионата Германии грузинский спортсмен получит 350 тысяч евро.



После сегодняшней победы Басилашвили переместился с 81 на 35 место в мировом рейтинге ATP.



Сегодняшняя победа является самым большим достижением для грузинского тенниса после обретения независимости Грузии. До сих пор наивысшим достижением Грузии считалась игра Александра Метревели в финале Уимблдонского турнира в 1973 году. Тогда грузинский теннисист уступил Яну Кодешу из Чехословакии.



Открытый чемпионат Германии проходил в Гамбурге с 21 по 29 июля. Наиболее титулованным участником турнира стал Роджер Федерер, выигрывавший в Гамбурге четыре раза.



Теннисный турнир в Гамбурге проводится с 1892 года, являясь старейшим и крупнейшим в Германии. В 1912 году Международная федерация тенниса приравняла его по статусу к турнирам Большого шлема. С 2009 года он относится к категории АТР 500.



Новости-Грузия











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