В Григолети море выбросило тело мужчины средних лет

30.07.2018 17:14 В Григолети море выбросило останки мужчины средних лет. Тело доставлено в Национальное бюро экспертизы в Кутаиси.



По информации представителя мэра Ланчхути Давида Гумбаридзе, покойный, предположительно, мужчина в возрасте 60 лет, несколько дней назад утонувший в реке Чорохи. По его словам, идентификация тела пока не проведена.



Спасатели в течение четырех дней вели поисковые работы на береговой линии. На месте были мобилизованы бригада скорой помощи и полиция.















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