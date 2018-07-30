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В Григолети море выбросило тело мужчины средних лет
30.07.2018 17:14
В Григолети море выбросило останки мужчины средних лет. Тело доставлено в Национальное бюро экспертизы в Кутаиси.
По информации представителя мэра Ланчхути Давида Гумбаридзе, покойный, предположительно, мужчина в возрасте 60 лет, несколько дней назад утонувший в реке Чорохи. По его словам, идентификация тела пока не проведена.
Спасатели в течение четырех дней вели поисковые работы на береговой линии. На месте были мобилизованы бригада скорой помощи и полиция.
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