Из Швейцарии в Тбилиси доставлен архив меценатов Зубалашвили

30.07.2018 17:51 Потомки грузинского мецената Петре Зубалашвили передали в дар Национальному музею Грузии личные вещи и документы конца 19 - начале 20 века, принадлежавшие известному своей благотворительностью семейству нефтепромышленников.



Материалы, которые хранились в семье Зубалашвили в Швейцарии и во Франции в течение 114 лет, уже доставлены в Тбилиси. После детального изучения и реставрации будет устроена презентация архива, которая намечена на сентябрь.



В этом архиве - фотоальбомы фотографа и этнографа Дмитрия Ермакова, книги об истории Грузии, кавказской цивилизации и археологии. Переданные материалы детально рассказывают о благотворительной деятельности семьи Зубалашвили, о финансировании газеты «Иверия» и журнала «Джеджили», а также об учрежденной стипендии для талантливых, но малоимущих студентов.



Специально к открытию выставки в Тбилиси приедут представители семьи Петра Зубалашвили, проживающие в Швейцарии.



Братья Леван, Степан, Петр и Якоб Зубалашвили известны не только в Грузии, но и за ее пределами своей благотворительной деятельностью. Сразу же после того как на купленном Константином Зубалашвили острове в Каспийском море была обнаружена нефть, семья разбогатела и стала активно заниматься меценатством.















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