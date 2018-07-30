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Из Швейцарии в Тбилиси доставлен архив меценатов Зубалашвили


30.07.2018   17:51
Потомки грузинского мецената Петре Зубалашвили передали в дар Национальному музею Грузии личные вещи и документы конца 19 - начале 20 века, принадлежавшие известному своей благотворительностью семейству нефтепромышленников.

Материалы, которые хранились в семье Зубалашвили в Швейцарии и во Франции в течение 114 лет, уже доставлены в Тбилиси. После детального изучения и реставрации будет устроена презентация архива, которая намечена на сентябрь.

В этом архиве - фотоальбомы фотографа и этнографа Дмитрия Ермакова, книги об истории Грузии, кавказской цивилизации и археологии. Переданные материалы детально рассказывают о благотворительной деятельности семьи Зубалашвили, о финансировании газеты «Иверия» и журнала «Джеджили», а также об учрежденной стипендии для талантливых, но малоимущих студентов.

Специально к открытию выставки в Тбилиси приедут представители семьи Петра Зубалашвили, проживающие в Швейцарии.

Братья Леван, Степан, Петр и Якоб Зубалашвили известны не только в Грузии, но и за ее пределами своей благотворительной деятельностью. Сразу же после того как на купленном Константином Зубалашвили острове в Каспийском море была обнаружена нефть, семья разбогатела и стала активно заниматься меценатством.






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