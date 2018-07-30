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В Аджарии проведут международный фестиваль наблюдения за птицами
30.07.2018 18:14
В Грузии 3-8 сентября состоится международный фестиваль наблюдения за перелетными птицами. Об этом сообщает Департамент туризма и курортов Аджарии.
Для участия в фестивале в Автономную республики Аджария приедут грузинские и зарубежные орнитологи.
Каждый день для гостей фестиваля профессиональные гиды и эксперты проведут познавательно-развлекательные экскурсии на территориях, важных в плане наблюдения за птицами. Это дельта реки Чорохи, село Чаисубани, село Сахалвашо, прибрежный парк Батуми, порт и Национальный парк Колхети.
Сезон наблюдения за перелетными птицами открывается в Аджарии 15 августа и продолжается до 16 октября.
Фестиваль наблюдения за перелетными птицами проходит в Аджарии с 2012 года.
Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма. В этой связи у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, являются миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетают более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.
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