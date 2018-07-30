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Глава МВД Грузии навестил гражданина, получившего ранение при задержании грабителя


30.07.2018   18:27
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, вместе с заместителем Натией Мезвришвили, навестил в больнице гражданина Луку Лория, который был ранен в ходе задержания грабителя несколько дней назад в Тбилиси.

По информации МВД, 28 июля И.С. 2001 года рождения выхватил бумажник у гражданина на улице рядом с одной из школ в районе Исани-Самгори. Задержать грабителя попытался Лука Лория 1992 года рождения, который находился на месте происшествия. И.С. ранил его холодным оружием. Полиция задержала грабителя по обвинению в попытке умышленного убийства и ограблении, когда тот пытался скрыться.

Раненого Луку Лория в больницу доставила бригада скорой медицинской помощи. Сейчас он проходит лечение и его жизни ничего не угрожает.






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