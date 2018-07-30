За полгода в результате ДТП в Тбилиси погибли 46, и пострадали более 1800 человек

30.07.2018 18:34 По данным за 6 месяцев 2018 года, в результате автодорожных происшествий в Тбилиси погибли 46 и пострадали более 1800 человек - заявила председатель правления "Альянса за безопасные дороги" Эка Лалиашвили, комментируя транспортную политику Тбилиси.



"Несколько дней назад мэр Тбилиси изложил транспортную политику, которую можно однозначно положительно оценить. Здесь разговор идет об общественном транспорте, развитии его сети, и замене автобусов, являющихся нашей каждодневной болью с точки зрения дорожной безопасности и выхлопных газов. Значительным направлением является лицензирование такси, что сегодня практически находится в хаотичном положении, а также ввод системы парковки. Во всех европейских странах в центральной части почасовая парковка стоит дороже, чем на окраинах.



Вообще могу сказать, что это действительно европейское видение, и будет способствовать строительству европейского города. Единственное, что бы я отдельно добавила, это сделать больше акцента на тему дорожной безопасности. Мимоходом была упомянута безопасность пешеходов, устройство инфраструктуры, и думаю, надо будет сделать отдельную презентацию об этом. Если посмотреть на статистику, в текущем году в Тбилиси по данным шести месяцев погибли 46, и пострадали более чем 1800 человек, тогда как в минувшем году погибли 43, и пострадали менее 1800 человек" - заявила Эка Лалиашвили.



Председатель правления "Альянса за безопасные дороги" коснулась также инициативы политики зеленой экономики, представленной премьер-министром, и отметила, что это правильная и своевременная инициатива, однако и здесь не хватает части дорожной безопасности.



"Акценты в большей степени были сделаны на загрязнении воздуха, что действительно необходимо, но не менее важна безопасность на дорогах"- заявила Эка Лалиашвили.

















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