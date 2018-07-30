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Пастух, обвиняемый в убийстве семьи Смитов, по-прежнему не признает вину


30.07.2018   22:00
Обвиняемый в убийстве семьи Смитов пастух Малхаз Кобаури по-прежнему не признает вину и говорит об участии в совершении преступления и других, кроме двух лиц. Новый адвокат Кобаури сегодня побывал в учреждении по исполнению наказаний.

Как сообщил защитник интересов Кобаури - Александр Кобаидзе, есть определенные детали, о которых сегодня он говорить не может. Рассказать об озвученных обвиняемым новых деталях Кобаидзе планирует завтра.

«Малхаз Кобаури остается на той же позиции, что и прежде – он не признает вину. Есть определенные детали, о которых мы будем говорить завтра, однако он говорит, что убийство совершено неизвестными ему двумя лицами. Он также говорит и о других лицах», - отметил Лексо Кобаидзе.

Министерством внутренних дел по обвинению в умышленном убийстве двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах, в том числе несовершеннолетнего, задержан М.К. 1998 года рождения. Совершенное им преступление предполагает бессрочное лишение свободы.

Изначально расследование было начато по 2-й части статьи 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности, однако после получения первичных результатов медэкспертизы дело было переквалифицировано на статью «умышленное убийство».






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