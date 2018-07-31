В селе Душетском муниципалитете обнаружена гробница I века до н.э.

31.07.2018 10:50 В селе Цихевдави Душетского муниципалитета обнаружена гробница I века до н.э. Раскопаны четыре могильника, в которых усопшие похоронены в позе, характерной для ранней христианской эпохи в Грузии – т.н. позе эмбриона.



В гробницах обнаружены разные предметы и боевое оружие, что было довольно редким для захоронений того времени.



Руководитель экспедиции Давид Сулханишвили поясняет, что это были работы разведывательного характера. Широкомасштабные работы начнутся в будущем году.















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