|
|
В селе Душетском муниципалитете обнаружена гробница I века до н.э.
31.07.2018 10:50
В селе Цихевдави Душетского муниципалитета обнаружена гробница I века до н.э. Раскопаны четыре могильника, в которых усопшие похоронены в позе, характерной для ранней христианской эпохи в Грузии – т.н. позе эмбриона.
В гробницах обнаружены разные предметы и боевое оружие, что было довольно редким для захоронений того времени.
Руководитель экспедиции Давид Сулханишвили поясняет, что это были работы разведывательного характера. Широкомасштабные работы начнутся в будущем году.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна