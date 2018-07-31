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Лидер «Движения белого шума» оштрафован судом на 100 лари за использование громкоговорителя
31.07.2018 13:31
Лидер «Движения белого шума» Бека Цикаришвили был оштрафован судом на 100 лари за мелкое хулиганство.
Цикаришвили был задержан правоохранителями 12 мая во время проведенной спецоперации в ночном клубе «Басиани» за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.
Процесс в в Тбилисском городском суде завершился некоторое время назад. На заседании были допрошены свидетели и изучены видеокадры задержания Цикаришвили.
Судья пояснил, что со стороны Беки Цикаришвили неповиновения полиции не было, а что касается мелкого хулиганства, то в этой части на него наложен штраф в размере 100 лари за использование громкоговорителя (рупора).
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