Лидер «Движения белого шума» оштрафован судом на 100 лари за использование громкоговорителя

31.07.2018 13:31 Лидер «Движения белого шума» Бека Цикаришвили был оштрафован судом на 100 лари за мелкое хулиганство.



Цикаришвили был задержан правоохранителями 12 мая во время проведенной спецоперации в ночном клубе «Басиани» за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.



Процесс в в Тбилисском городском суде завершился некоторое время назад. На заседании были допрошены свидетели и изучены видеокадры задержания Цикаришвили.



Судья пояснил, что со стороны Беки Цикаришвили неповиновения полиции не было, а что касается мелкого хулиганства, то в этой части на него наложен штраф в размере 100 лари за использование громкоговорителя (рупора).















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