Польский фонд сотрудничества развития рассматривает возможность финансирования проекта «Новая жизнь города» в Грузии

31.07.2018 13:37 Польский фонд сотрудничества развития может профинансировать проект «Новая жизнь города» в Грузии, — об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Возможности финансирования проекта «Новая жизнь города» обсуждались на встрече в министерстве регионального развития и инфраструктуры, на котором рассмотрели и проект побратимства публичных служб Евросоюза (Twinning).



Проект Twinning начался в январе 2018 года. Его поддерживает министерство экономики и инвестиций Польши. Основные цели проекта – поддержка муниципалитетов Грузии и центральных властей в вопросах пространственного устройства, укрепление возможностей в направлении подготовки инвестиционных программ и проектов.















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