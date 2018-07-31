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Польский фонд сотрудничества развития рассматривает возможность финансирования проекта «Новая жизнь города» в Грузии
31.07.2018 13:37
Польский фонд сотрудничества развития может профинансировать проект «Новая жизнь города» в Грузии, — об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Возможности финансирования проекта «Новая жизнь города» обсуждались на встрече в министерстве регионального развития и инфраструктуры, на котором рассмотрели и проект побратимства публичных служб Евросоюза (Twinning).
Проект Twinning начался в январе 2018 года. Его поддерживает министерство экономики и инвестиций Польши. Основные цели проекта – поддержка муниципалитетов Грузии и центральных властей в вопросах пространственного устройства, укрепление возможностей в направлении подготовки инвестиционных программ и проектов.
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