Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии завершен первый этап консервации одной из древнейших настенных храмовых росписей


31.07.2018   14:37
В западногрузинском крае Самегрело, завершён первый этап консервации настенной живописи пространства между северным и северо-западным плечами (боковыми частями) храма Преображения XIV-XVII (по другим источникам X-XIвв.), расположенного в Цаленджихском муниципалитете, сообщает heritagesites.ge.

Специальные работы по спасению стен храма, находившихся под угрозой обрушения, были проведены в 2003-2008 гг. Согласно распоряжению, подписанному генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, 23 июля 2018 г. был проведён первый этап консервации настенной живописи.

Водные массы, сочившиеся с кровли, серьёзно повредили стенные росписи. Реставрационные работы были проведены в области двух регистров верхней части северного плеча (регистр в иконографии - смысловая часть композиционного ряда, отделённая широкой полосой), а также в области двух верхних регистров верхней части опорных столбов, поддерживающих купол храма и двух верхних регистров пилястров (вертикальные выступы стены, условно изображающие колонны). Аутентичными (подлинными, исконными) материалами заполнены места зияния в выступах (гребнях), трещинах и недостающих частях корпуса.

Во время проведения означенных работ были использованы известково-кварцевый песочный раствор, японская бумага и разнообразные средства для избавления от наслоений пыли и грязи. Выемки (образовавшиеся дупла) частично заполнены (оклеены) японской бумагой, вслед за чем было осуществлено инъектирование –эта технология заключается в том, что в швы, трещины и пустоты при помощи специального оборудования под давлением закачивают цементные и гидроактивные полимерные материалы. Инъекционные растворы заполняют все пустоты, скрепляют трещины, упрочняют бетон и кирпичную кладку, тем самым предотвращая дальнейшие протечки воды.

Цаленджихский храм Преображения особо выделяется своей настенной живописью. По завершении глубокого и всестороннего изучения сохранившейся в храме надписи, мировая знаменитость - французский и российский востоковед широкого профиля, наиболее известный как картвеловед и основоположник грузинской археологии, Мари Броссе (1802—1880) пришёл к выводу, что архитектура и роспись храма относятся к одному и тому же временному периоду, а именно – 1384-1396 гг. Другой всемирно известный научный авторитет – причисленный к лику святых Грузинской Православной церкви, спасавший в советские годы грузинские святыни и шедевры искусства Эквтиме Такаишвили считал, что строение следует датировать периодом не позднее X-XI вв., а настенную живопись датирует XIV (часть – XVII вв.). Изображение на западной стене – «Распятие», на восточной –«Выведение из ада», на северной – «Чудо на могиле Спасителя». На пилястрах – медальоны с изображениями святых. На нижнем регистре северной стены – изображение сцены «Неверия Фомы».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Основанная «ТБС группой» винная компания будет в привилегированном положении во время получения займа
Вкладчики «МБА - Грузия» смогут получить свои депозиты в отделении «Либерти банка»
Грузинский «TBC Bank» заключил соглашение о слиянии с азербайджанским «Nikoil Bank»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая партия Грузии своего кандидата в президенты выдвигать не будет
В направлении регионального управления в администрации правительства создается новая служба, которую возглавит Созар Субари
Мирзоян: Армения автоматически стала страной, не соответствующей критериям программы «Вызовы тысячелетия»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна