В Грузии завершен первый этап консервации одной из древнейших настенных храмовых росписей

31.07.2018 14:37 В западногрузинском крае Самегрело, завершён первый этап консервации настенной живописи пространства между северным и северо-западным плечами (боковыми частями) храма Преображения XIV-XVII (по другим источникам X-XIвв.), расположенного в Цаленджихском муниципалитете, сообщает heritagesites.ge.



Специальные работы по спасению стен храма, находившихся под угрозой обрушения, были проведены в 2003-2008 гг. Согласно распоряжению, подписанному генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, 23 июля 2018 г. был проведён первый этап консервации настенной живописи.



Водные массы, сочившиеся с кровли, серьёзно повредили стенные росписи. Реставрационные работы были проведены в области двух регистров верхней части северного плеча (регистр в иконографии - смысловая часть композиционного ряда, отделённая широкой полосой), а также в области двух верхних регистров верхней части опорных столбов, поддерживающих купол храма и двух верхних регистров пилястров (вертикальные выступы стены, условно изображающие колонны). Аутентичными (подлинными, исконными) материалами заполнены места зияния в выступах (гребнях), трещинах и недостающих частях корпуса.



Во время проведения означенных работ были использованы известково-кварцевый песочный раствор, японская бумага и разнообразные средства для избавления от наслоений пыли и грязи. Выемки (образовавшиеся дупла) частично заполнены (оклеены) японской бумагой, вслед за чем было осуществлено инъектирование –эта технология заключается в том, что в швы, трещины и пустоты при помощи специального оборудования под давлением закачивают цементные и гидроактивные полимерные материалы. Инъекционные растворы заполняют все пустоты, скрепляют трещины, упрочняют бетон и кирпичную кладку, тем самым предотвращая дальнейшие протечки воды.



Цаленджихский храм Преображения особо выделяется своей настенной живописью. По завершении глубокого и всестороннего изучения сохранившейся в храме надписи, мировая знаменитость - французский и российский востоковед широкого профиля, наиболее известный как картвеловед и основоположник грузинской археологии, Мари Броссе (1802—1880) пришёл к выводу, что архитектура и роспись храма относятся к одному и тому же временному периоду, а именно – 1384-1396 гг. Другой всемирно известный научный авторитет – причисленный к лику святых Грузинской Православной церкви, спасавший в советские годы грузинские святыни и шедевры искусства Эквтиме Такаишвили считал, что строение следует датировать периодом не позднее X-XI вв., а настенную живопись датирует XIV (часть – XVII вв.). Изображение на западной стене – «Распятие», на восточной –«Выведение из ада», на северной – «Чудо на могиле Спасителя». На пилястрах – медальоны с изображениями святых. На нижнем регистре северной стены – изображение сцены «Неверия Фомы».















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