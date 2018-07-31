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Тбилисские летние детские сады завершили работу


31.07.2018   15:54
Летние детские сады, действующие в Тбилиси, завершили работу сегодня. По всей столице с 2 по 31 июля функционировали около 40 публичных детских садов.

По информации мэрии Тбилиси, всего услугами дошкольных учреждений воспользовались около 13 000 воспитанников.

Летняя программа в основном состояла из развлекательных мероприятий: спортивных игр, концертов, спектаклей и т.д. Проект завершился музыкально-развлекательным мероприятием для малышей.

Летние детские сады – совместный социальный проект мэрии Тбилиси и Агентства по управлению детскими садами для тех семей, которые не могут вывезти детей за город в июле.






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