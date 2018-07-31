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Грузинский кулинарный телеконкурс выиграли жительницы Панкисского ущелья
31.07.2018 16:24
В Грузии состоялся кулинарный конкурс "Правила моей кухни". Около шестидесяти участников демонстрировали свое мастерство, но победу одержали жительницы Панкиси Нана Кавтарашвили и Медико Мачаликашвили.
Члены жюри, среди которых лучшие рестораторы и шеф-повара Грузии, на высший балл оценили такие чеченские блюда, как жижиг-галнаш, тIо-берам, халва и другие традиционные яства.
Победители получили главный приз - 100 тысяч лари (более 40 тыс долларов США).
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