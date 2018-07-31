|
|
Отец убитого в Тбилиси подростка требует встречи с премьер-министром
31.07.2018 16:48
Отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе требует встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. В эти минуты он вместе с руководителем «Центра реформ правоохранителей» Звиадом Куправа и сторонниками остается в администрации правительства и ожидает ответа. По словам Зазы Саралидзе, он ждет того, что со стороны премьера будет названа точная дата встречи.
«Я же не говорю, что требую встречи именно сегодня, пусть кто-нибудь выйдет и скажет одно слово, два часа ожидаю, а никто не выходил», - отметил Саралидзе.
Руководитель «Центра реформ правоохранителей» Звиад Куправа и отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе вместе со сторонниками на имя премьер-министра Грузии внесли в канцелярию правительства, по их утверждению, 30 не расследованных дел. В то же время, Заза Саралидзе требует встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна