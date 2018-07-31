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Отец убитого в Тбилиси подростка требует встречи с премьер-министром


31.07.2018   16:48
Отец убитого на улице Хорава в Тбилиси подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе требует встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. В эти минуты он вместе с руководителем «Центра реформ правоохранителей» Звиадом Куправа и сторонниками остается в администрации правительства и ожидает ответа. По словам Зазы Саралидзе, он ждет того, что со стороны премьера будет названа точная дата встречи.

«Я же не говорю, что требую встречи именно сегодня, пусть кто-нибудь выйдет и скажет одно слово, два часа ожидаю, а никто не выходил», - отметил Саралидзе.

Руководитель «Центра реформ правоохранителей» Звиад Куправа и отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе Заза Саралидзе вместе со сторонниками на имя премьер-министра Грузии внесли в канцелярию правительства, по их утверждению, 30 не расследованных дел. В то же время, Заза Саралидзе требует встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.






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