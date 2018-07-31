Какие заболевания чаще всего встречаются в Грузии - «Сакстати»

31.07.2018 19:29 По данным «Сакстати» (Грузстат) за 2017 год, в Грузии функционировали 272 больницы. За этот период был зафиксирован показатель пребывания в больнице- 5,2 дня (не изменился по сравнению с 2016 годом), а нагрузка – 180,5 дней (в 2016 году -195,0 дней).



Количество амбулаторно-поликлинических учреждений составило 2369. В этих учреждениях цифра обращения к врачам в течение года равна 11 493 000, что на 12,1% меньше соответствующего показателя 2016 года.



По данным 2017 года в Грузии работают 27,4 тысяча врача (основной персонал), что на 810 единицы больше соответствующего показателя минувшего года.



По сравнению с 2016 годом на 2,4% возросла численность занятого среднего медицинского персонала, и составила 17998 человек: в 2017 году, по сравнению с минувшим годом, численность зарегистрированных заболеваний в Грузии по установленному впервые диагнозу снизилась на 9,7%.



За последнее десятилетие этот показатель достигал максимальной отметки в 2015 году: по сравнению с 2016 годом заболеваемость населения по первично установленному диагнозу уменьшилась почти по всем типам заболеваний, за исключением нескольких групп, где наблюдается рост этих показателей. В частности, на 34,7% возросло количество заболеваний глаз и ее придатков, врожденные аномалии - на 14,7%, а заболевания системы суставов и соединительных тканей возросли на 4,8%.



Из 20 основных групп заболеваний среди населения больше всего распространены болезни дыхательных органов (на которые приходится 33% заболеваний), а также системы органов пищеварения (14%), и системы кровообращения (10%).

















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