Часть действующих в Тбилиси маршрутных такси завтра планирует забастовку

31.07.2018 21:21 Часть маршрутных такси, действующих в Тбилиси, завтра планирует забастовку. Как заявил водитель маршрутного такси Васил Лория, завтра с 09:00 водители маршруток начнут забастовку с требованием пересмотра условия договора, а также улучшения трудового положения.



В частности, по словам Лория, согласно договору, после 7-ми лет работы маршрутные такси должны были перейти в собственность водителей, однако администрация требует дополнительно года и четырех месяцев работы.



«После 7-ми лет работы маршрутки должны были перейти в собственность водителей. Однако это условие ими не выполняется. Администрация говорит нам, чтобы мы продолжили работу по прежнему плану еще год и 4 месяца, так же как и работали, и хотят, чтобы мы им дополнительно дали 18 тысяч лари.



Добавляют какие-то проценты и говорят разные вещи. Если коротко, они не желают передавать нам эти маршрутные такси. Такого типа проблема приблизительно у 80 процентов работающих на маршрутных такси», - заявил Васил Лория.



По его же информации, завтра из действующих в Тбилиси трех гаражей будет бастовать один, Дигомский гараж. «Мы собираемся в Дигомском гараже в 09:00. Всего в городе 3 гаража и 2 тысячи машин. На данном этапе срок прошел у 350 машин, так машины поступали поэтапно», - заявил водитель Васил Лория.















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